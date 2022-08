Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le onze des animateurs de la fin du mois

A un peu plus d'une dizaine de jours de la fin du Mercato, plusieurs gros dossiers sont en suspend en France et en Europe. Voici le onze des feuilletons les plus attendus de la fin de l'été 2022 avec les clubs pressentis pour les accueillir et les surprises éventuelles.