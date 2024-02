PSG, OM, FC Nantes, OL, ASSE… le Mercato n’est pas encore fini !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ce jeudi 1er février à 23h59 (ou un peu plus tôt pour certains !), le Mercato a fermé ses portes en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, il reste néanmoins encore certaines destinations possibles sur les prochains jours.

Contrairement au mois de septembre dernier, l’Arabie saoudite n’est plus une option. Après avoir fermé ses portes mi-septembre, la Saudi Pro League a cette fois-ci mis fin à sa période de mutation dès mardi dernier (le 30). Avant les principaux championnats européens.

Regards tournés vers la Turquie ou la MLS ?

En revanche, le Portugal a donné un jour de plus à ses clubs pour finaliser les dossiers. Le Mercato local ferme ce soir. Pour la Turquie, il restera encore une semaine, jusqu’au vendredi 9 février. Quant à la Suisse, qui a démarré très tard son marché (18 janvier), il sera ouvert jusqu’au 15 février. Même si la guerre en Ukraine a quasiment éteint tout mouvement vers la Russie, les clubs locaux ont eu jusqu’au 22 février pour agir.

Enfin, et c’est une véritable option : la MLS a officiellement ouvert son Mercato ce mercredi 31 janvier et jusqu’au 23 avril. Il y a certes déjà eu quelques mouvements par anticipation (Luis Suarez, Emil Forsberg, Stian Gregersen, etc.) mais le gros du marché peut encore se jouer en février - mars.

