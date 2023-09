PSG, OM, FC Nantes, OL : Aulas confirme le milliard pour la L1, l’espoir renaît pour Canal+ !

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

La hache de guerre est déterrée entre la LFP et Canal+. Par des communiqués interposés diffusés hier, les deux alliés se sont critiqués l’un l’autre pour la prochaine période de diffusion des droits TV. Malgré ces couteaux tirés, Jean-Michel Aulas reste confiant sur l’issue finale.

« Je suis déçu, je pensais qu’il y avait une potentialité de reprise de nos relations avec Canal, a-t-il commenté dans L’Équipe. Comme on travaille avec eux sur le football féminin pour une longue période (jusqu’en 2029), il y a un vrai contrat de confiance qui a été établi. J’espérais que ce ne soit pas une réponse aussi négative. Mais il faut voir si l’arrivée de DAZN, qui a un accord avec Canal, n’est pas la solution. Il faut voir ce que peut faire DAZN avec le nouvel appel d’offres. Cela peut aussi permettre à Canal d’y être. Je l’espère beaucoup. Car avec Canal, on a connu une époque qui était incroyable. »



Aulas partage les prédictions de Labrune

L’ancien président de l’OL pense que le milliard d’euros annuels espéré par Vincent Labrune entre 2024 et 2029 (droits nationaux et étrangers confondus) n’est pas exclu. « Je suis habitué à ce jeu sur les droits télé qui est un peu particulier, poursuit-il. Vincent a prouvé qu’il savait y faire. L’accord financier avec CVC (1,5 milliard versé pour prendre 13 % de la filiale commerciale de la Ligue) est là pour montrer notre valeur. Il y a de bonnes raisons de penser que les choses sont bien lancées. Le milliard ? Si Vincent et son équipe le pensent, je partage volontiers leurs prédictions. »

