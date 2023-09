PSG, OM, FC Nantes, RC Lens, LOSC, OL : Canal+ justifie son départ et charge la LFP !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dans un courrier adressé à la LFP, Canal+ a justifié sa volonté de ne pas répondre à l’appel d’offres de Ligue 1 pour la première fois depuis sa création en 1984. Un dénouement attendu compte-tenu des relations détériorées entre le diffuseur historique du championnat et la direction de la LFP que Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, a pris le temps d’expliquer dans une lettre à Vincent Labrune publiée par L’Equipe.

Saadé charge contre les manœuvres de la LFP

Première cause ? Le manque de reconnaissance. « Lorsque Mediapro a failli à ses engagements avec pertes et fracas en 2020, et malgré la rupture liée à l’appel d’offres de 2018, Canal+ s’est immédiatement porté volontaire pour renforcer son soutien à la LFP (40 M€ pour la fin de saison + une avance de 200 M€ dès février) ». Canal+ n’a pas apprécié la manière dont la Ligue a géré l’appel d’offres de l’été 2021 en dévoilant à la presse le montant de son offre commune avec beIN Sports afin de permettre à Amazon de se positionner « à vil prix » juste au-dessus et donc de rafler la mise. « Par la suite, vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal+ dans l’exploitation de ses droits, en particulier en matière de programmation, au détriment de nos abonnés et en donnant le sentiment à toutes nos équipes qu’Amazon était systématiquement privilégié ».

Le refus de valider la proposition de co-diffusion avec DAZN pour « préserver » Prime et les propos de Vincent Labrune assurant que Canal+ n’allaient pas participer à l’appel d’offres auront été les gouttes d’eau en trop pour Saada qui estime que la Ligue a tout fait pour écarter Canal+ : « Faute de compensation du préjudice subi par Canal+ et compte tenu de l’absence totale de transparence de votre nouveau processus d’attribution, il apparaît dès lors clairement que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour que le groupe Canal+ dépose une offre les 16 et 17 octobre », a-t-il conclu.

