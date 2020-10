PSG – OM : le Classique aurait lourdement pénalisé le plan de Mediapro !

Entre la LFP et son principal diffuseur Mediapro, la situation est aujourd'hui très tendu. Durement impacté par la crise du Covid-19, le groupe sino-espagnol ne s'est pas acquitté de la 2e échéance des droits TV (172 M€) au 6 octobre et a annoncé, par la bouche de son PDG Jaume Roures, sa volonté de renégocier à la baisse le montant à payer. Une demande à laquelle le nouveau président de la Ligue Vincent Labrune a répondu par la négative.

Après le Classique, la dynamique des abonnements a pris fin

Avec un objectif illusoire de plus de 3 millions d'abonnés pour sa chaîne Téléfoot, Mediapro est très loin du compte … Et que le nombre de nouveaux clients n'évolue presque plus depuis quelques semaines. Le Monde croit notamment savoir qu'après des débuts encourageants, la hausse des abonnements s'est subitement arrêtée après l'affiche PSG – OM du 13 septembre dernier au Parc des Princes.

D'après le média généraliste, qui avance un nombre d'abonnés compris entre 350 000 et 400 000, la chaîne plafonne aujourd'hui au nombre de nouveaux adeptes prêts à payer 25€ par mois. Il faut dire qu'avec certaines affiches comme OM – ASSE, PSG – OM ou OL – OM déjà passée, le programme à venir d'ici à 2021 perd un peu de sa valeur. Du côté de Mediapro, on en est déjà à prier pour une deuxième vague avec la Ligue des Champions...