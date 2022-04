PSG - OM : le penalty de Rongier n’aurait jamais dû être sifflé, la preuve ultime voit le jour !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Les supporters de l’OM ont passé une nuit blanche. Et pour cause : ces derniers n’ont pas vraiment l’impression que leur équipe favorite se soit fait rouler dessus par le PSG hier soir au Parc des Princes (1-2). Pourtant, le PSG s’est imposé grâce notamment à un penalty généreux accordé suite à une main de Valentin Rongier dans la surface après une petite louche de Neymar (45e). Pablo Longoria a déjà fustigé cette décision litigieuse de François Letexier.

« Je crois qu’on doit protéger le football. Quand le ballon touche la cuisse avant, c’est une décision difficile à accepter. C’est une position involontaire avec la main à côté du corps, a-t-il pesté après le Classique. Si on la VAR, c’est pour tout ça, ce type d’erreur arbitrale. C'est impossible d'avoir un penalty pour ça, dans un bon match de football, entre le premier et le deuxième du championnat. On a du temps pour voir les images mais je fais mon autocritique : ce n’était pas un match où on a de grandes occasions. »

Que le président de l’OM se rassure : il n’est pas le seul à contester le penalty causé par Rongier. Dans L’Équipe, Saïd Ennjimi est catégorique : « Il ne fallait pas siffler pénalty. La distance entre Rongier et Neymar est si faible que je ne vois pas comment Rongier aurait pu écarter délibérément les bras. » Concernant également le but refusé à William Saliba, l'ancien arbitre estime que « même au ralenti, personne ne le voit. Au final, ça fait un peu beaucoup pour Marseille. » Les nuits prochaines devraient être encore un peu agitées chez les Marseillais.

La une du journal L'Équipe du lundi 18 avril 2022#PSGOM pic.twitter.com/3Vq9jafH5R — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur