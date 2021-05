PSG, OM : Marseille et Paris présentent leurs nouveaux maillots (photos)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Sans surprise vu que les tuniques avaient déjà fuité sur la toile, Nike et Paris ainsi que Puma et Marseille ont dévoilé officiellement leurs nouveaux maillots pour la saison à venir.

Pour le PSG et Jordan, on a droit à une nouvelle collection contestée des supporters, très attaché au design précédent plus raccord avec l'histoire du club.

🆕⚽👕



Découvrez notre 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! 💎✨



Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! 🤩#WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

Pour l'OM, Puma a tapé plus juste avec un maillot hommage aux années fastes.