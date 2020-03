PSG, OM – Mercato : comment Leonardo pourrait sauver Marseille du fair-play financier

true

L’OM pourrait profiter d’un billard à trois bandes impulsé par le PSG pour Kalidou Koulibaly (Naples) afin de vendre au prix fort Duje Caleta-Car.

Thiago Silva en fin de contrat, le Paris Saint-Germain cherche un nouveau leader de défense à associer à Marquinhos. Ce n’est pas un secret : Leonardo rêve depuis longtemps de Kalidou Koulibaly (Naples, 28 ans). L’été 2020 semble d’ailleurs particulièrement propice au départ de l’international sénégalais, Aurelio De Laurentiis étant prêt à écouter les offres approchant les 90 M€ pour son colosse.

Koulibaly vers le PSG, Caleta-Car vers… Naples ?

Si d’aventure le PSG venait à agir, cela pourrait faire grandement les affaires de … l’Olympique de Marseille. Dans l’obligation de vendre pour se conformer aux règles du fair-play financier de l’UEFA, l’OM aurait besoin d’une ou deux offres providentielles pour combler son déficit. Et Naples s’intéresse justement à un joueur « bankable » de l’effectif d’André Villas-Boas.

D’après le « Corriere dello Sport », le croate Duje Caleta-Car (23 ans) serait la grosse priorité en cas de départ de Koulibaly. On devine qu’avec la manne d’argent arrivant du PSG, Naples sera moins regardant sur les montants et enclin à dépenser la somme réclamée par l’OM pour son vice-champion du Monde. Acheté 19 M€ à l’été 2018, Caleta-Car vaudrait déjà plus du double de son prix selon les estimations du marché.