PSG - OM : nouveau coup dur pour Ramos, un crack écarté par Sampaoli au Parc ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Bonne nouvelle pour le PSG. Keylor Navas, remis de sa blessure à l’adducteur contractée en sélection, a repris l’entraînement en cette fin de semaine. Le Costaricien postule donc pour figurer dans le groupe que choisira Mauricio Pochettino aujourd’hui afin de défier l’OM, demain soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45).

Navas peut-il débuter ? Selon L’Équipe, ce n’était pas la tendance de ces dernières heures. Pour ce rendez-vous, le PSG devra faire sans Abdou Diallo (adducteur), Ander Herrera (œil), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollets), ainsi que Julian Draxler (ménisque) et Leandro Paredes (pubalgie) opérés la semaine passée et forfait jusqu’à la fin de saison.

Ramos et Mandanda remplaçants au Parc ?

Dans ces conditions, le coach argentin du PSG devrait aligner une équipe très proche de celle qui s’est largement imposée à Clermont (6-1), le weekend dernier. De son côté, Marquinhos devrait suppléer Sergio Ramos, ce qui serait un nouveau coup dur pour l’ancien capitaine du Real Madrid, désireux de continuité.

Du côté de l’OM, le quotidien sportif ne mise pas non plus sur la continuité de Steve Mandanda dans le but marseillais. Après avoir enchaîné trois matches de haute volée, le champion du monde 2018 devrait retourner sur le banc au Parc des Princes au profit de Pau Lopez. À moins d’une surprise.

Kylian Mbappé 🇫🇷 a une stature d’icône nationale et il parle aux jeunes, ce qui plait à l’Elysée, de surcroît à deux ans des JO de Paris.



Cela le touche, même si cette dimension sociale et politique l’étonne car il n’a pas revendiqué cela.



(@RTLFrance) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) April 15, 2022

Pour résumer Alors que se profile le Classique entre le PSG et l’OM dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45), les équipes de départ pourraient réserver quelques surprises au Parc des Princes. Notamment avec Ramos et Mandanda.

Bastien Aubert

Rédacteur