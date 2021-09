PSG, OM, OGC Nice : ils sont dans l’équipe type, l’OL carrément snobé !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

L’OL est mal payé. Hier, les Gones ont largement dominé le RC Strasbourg en clôture de la 5e journée de L1 (3-1) mais ne comptent aujourd’hui strictement aucun de ses joueurs dans l’équipe type ! Des éléments comme Xherdan Shaqiri, Bruno Guimaraes ou encore Anthony Lopes ont pourtant hérité de la solide note de 7/10 dans le quotidien L'Équipe.

Ces absences sont assez inexplicables et profitent directement au PSG : Achraf Hakimi, Marquinhos, Ander Herrera et Danilo Pereira sont ainsi présents dans ce onze de prestige pour leur bonne tenue face à Clermont (4-0). Les deux joueurs de l’OM Luan Peres et Bamba Dieng figurent à leurs côtés après la démonstration marseillaise samedi à Monaco (2-0).

On notera enfin la présence de Walter Benitez dans le but, lui qui s’est montré intraitable hier à la Beaujoire pour contenir les assauts répétés du FC Nantes (2-0). Le gardien de l’OGC Nice a réalisé 6 arrêts, record du match. Et n’a toujours pas été trompé depuis le début de la saison...

Et c'est qui en attaque dans l'équipe type de la semaine en #Ligue1UberEats 🤔



B A M B A D I E N G 🦁🇸🇳 pic.twitter.com/tRNQCyQClR — Galsenfoot.com 🦁🇸🇳 (@Galsenfootsn) September 13, 2021