PSG, OM, OGC Nice, Stade de Reims : ils sont dans l'Equipe-type !

Sur les matchs de ce mercredi soir, le Toulouse FC, facile vainqueur de Troyes (4-1) est à l'honneur avec trois éléments : Branco van den Boomen (8), Farès Chaïbi (7) et le coach Philippe Montanier (8).

Avec deux représentants, on retrouve ensuite les rémois Aitor Matusiwa (7) et Folarin Balogun (8) qui ont retourné les Merlus (4-2) et les parisiens Achraf Hakimi (8) et Lionel Messi (7), brillants contre Montpellier (3-1).

Le marseillais Léo Balerdi (7), le montpelliérain Lecomte (8), l'ajaccien Barreto (7), le brestois Duverne (7) et le clermontois Caufriez (6) complète cette équipe très homogène alors que la meilleure note moyenne va … à Nice, qui n'a placé aucun joueur dans le top 11.