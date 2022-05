PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, Rennes : un chèque va tomber dès ce soir, l’ASSE grimace !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

La fin de saison est plus proche que jamais et avec elle les derniers éléments financiers liés au classement final de chaque club de Ligue 1. Ces derniers connaîtront ainsi ce soir après la 38e et dernière journée la part variable des droits télé qui leur reviendra au titre de leur classement définitif.

L’Équipe a pu se procurer cette répartition, arrêtée lors du conseil d’administration de la LFP du 22 septembre. Chaque club recevra ainsi quatre autres enveloppes issues des droits télé : 4,1 M€ (licence club), 6,16 M€ (part fixe), un pécule lié au classement sportif sur les 5 dernières saisons (de 2,9 M€ à 0,183 M€) et un autre basé sur la notoriété (de 18 M€ à 0,767 M€).

Champion, le PSG touchera ainsi un chèque de 14,8 M€, quand son dauphin bénéficiera de 12,9 M€ et le troisième 11,2 M€. Ce versement sera dégressif jusqu’à la 17e place, à hauteur d'1,57 million d’euros. Les clubs concernés par une relégation, de la 18e à la 20e place, ne sont pas concernés. L’ASSE est donc d’ores et déjà dans les choux.

« La décision » en une du journal L'Équipe du samedi 21 mai



Lire l'édition > https://t.co/6TTb3jkKCm pic.twitter.com/736iYnPLSS — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2022

Pour résumer Chaque club de Ligue 1 connaîtra ce soir après la 38e et dernière journée de Ligue 1 la part variable des droits télé qui lui reviendra au titre de son classement. L’ASSE est déjà dans les choux du fait de sa place de relégable.

Bastien Aubert

Rédacteur