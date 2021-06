PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : beIN Sports traine des pieds, les clubs dans la panade !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Alors que les clubs attendent de connaître les droits TV sur la période 2021-24 pour boucler leur budget et passer devant la DNCG, aucune annonce d'envergure n'est intervenue hier lors du Conseil d'admnistration de la LFP.

Si les négociations de gré à gré se poursuivent avec Canal+ sur la base de deux affiches par journée de Ligue 1, la chaîne crypté cherche un co-diffuseur pour gérer les huit autres rencontres et la Ligue 2. Ces derniers jours, alors que Maxime Saada (directeur de Canal) draguait DAZN à Roland-Garros, la rumeur d'un retour en force de beIN Sports a enflé. Contre quelques avantages, la chaîne qatarie était prête à revenir dans la course.

L'offre Canal – beIN Sports n'atteint pas les 600 M€ souhaité

Ce vendredi, L'Equipe douche l'espoir. Oui, beIN Sports a fait une offre pour s'offrir la part de Ligue 1 et de Ligue 2 non voulue par Canal+ … Mais celle-ci est bien trop basse financièrement pour convenir.

D'après le quotidien sportif, et en additionnant toutes les sommes payées par Canal+, beIN Sports et Free (pour les mobiles), on attendrait un chiffre global compris entre 550 et 600 M€ par an, bonus compris. Vincent Labrune ne souhaite pas discuter à moins de 600 M€ sans bonus. Les négociations vont donc se poursuivre... Et l'incertitude grandir encore un peu plus à l'aune d'un Mercato qui s'annonce « flippant » pour tous les clubs ayant provisionné les rentrées du mauvais payeur Mediapro.