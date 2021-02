PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Canal+ récupère la Ligue 1, un accord à 750 M€ trouvé !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Après plusieurs semaines de psychodrame, le dossier des droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2 est désormais réglé. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, la LFP a annoncé un accord global avec Canal+ pour l'intégralité des matches sur la fin de saison 2020-21.

Canal récupère le monopole jusqu'à la fin de saison !

« A partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe Canal+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT. Outre les droits de ces matchs, le Groupe Canal+ disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

A la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent d’avoir trouvé une solution globale permettant d’exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021 », peut-on lire dans le communiqué.

D'après le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, l'accord financier, resté confidentiel dans le communiqué, porterait sur un montant global sur la saison avoisinant les 750 M€. Le football français, qui était sous respirateur artificiel, peut enfin souffler...