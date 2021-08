PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : ce qu'il peut se passer sur le dernier jour du Mercato !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

PSG

Le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid n'ayant que peu de chances d'aboutir, il ne devrait pas y avoir de gros renforts supplémentaires. Le conditionnel reste néanmoins de mise avec ce PSG imprévisible capable d'un coup de folie au milieu (Camavinga?). Dans le sens des départs, on attend au moins Arnaud Kalimuendo au RC Lens même s'il est possible que d'autres éléments plient bagage en fonction des offres de dernières minutes (Sarabia, Rafinha, Kehrer, Kurzawa, Rico, etc.).

OM

A Marseille, on rentre dans le Pablo Longoria time. Le club phocéen doit officialiser le prêt d'Amine Harit (Schalke04) et attend au moins un buteur. Mais c'est jusqu'à quatre joueurs (pour doubler tous les postes) qui pourraient débarquer en Cité phocéenne si Duje Caleta-Car (Wolverhampton?) et Boubacar Kamara (FC Séville?) venaient effectivement à partir...

OL

Même si ça s'est compliqué hier, Lyon ne désespère pas de finaliser la signature d'un buteur (Azmoun ou un autre). En défense, l'OL pourrait annoncer le départ de Marcelo (Demirspor) et ainsi se lancer dans le recrutement de dernière minute d'un défenseur central extracommunautaire. Aucun nom n'a filtré pour l'instant.

ASSE

Les Verts resteront à l'affût jusqu'à la dernière minute d'une opportunité en attaque sur un joueur libre ou en prêt avec option d'achat. Concernant les départs, la question va se poser pour Zaydou Youssouf (Naples?) et Jean-Philippe Krasso (que Dunkerque veut se faire prêter). Peu de chances de voir Mahdi Camara partir en revanche. L'ASSE est aussi à l'écoute pour ses indésirables (Boudebouz, G.Silva, Diousse) ainsi que pour le prêt de jeunes (Tshibuabua, Tormin, Gabard, Benkhedim, etc.).

FC Nantes

Le dossier Randal Kolo Muani sera sensible en ce dernier jour de marché alors que les Canaris attendent de finaliser les départs des lofteurs Abdoulaye Touré (Genoa) et Kader Bamba. Dans le sens des arrivées, l'attention d'Antoine Kombouaré porte sur l'attaque (Phaëton de Guingamp ou Geubbels de Monaco) alors que des discussions sont menées pour un retour de Renaud Emond en Belgique. Kalifa Coulibaly, Moses Simon et Ludovic Blas devraient finalement rester.

LOSC

Les Champions de France doivent encore officialiser la venue du latéral gauche Gabriel Gudmundsson (Groningue, 22 ans). Jocelyn Gourvennec l'a dit : il espère la venue d'un milieu offensif. Lille est aussi à l'affût pour remplacer certains éléments sur le départ. Cela pourrait notamment concerner Zeki Celik (pisté par l'Atletico Madrid) ou Sven Botman, qui ne dispose pas de bon de sortie mais peut faire l'objet d'une offre folle dans les 24 dernières heures du marché.

Stade Rennais

C'est aujourd'hui que doit se jouer le dossier Eduardo Camavinga. En fin de contrat en juin 2022 avec le club Rouge et Noir, le milieu de terrain français serait tout proche du Real Madrid. Alors que Florian Maurice aurait bouclé le transfert de Gaëtan Laborde, le départ de plusieurs éléments à l'écart pourrait également se conclure. Cela concerne Faitout Maouassa (Bruges), James Léa-Siliki voir Mbaye Niang...

Girondins

Gérard Lopez cherche au moins un buteur et regarde au Portugal. Il est aussi question de deux défenseurs centraux et d'un ailier mais les éventuelles arrivées dépendront des ventes. Bordeaux espère finaliser la vente de Yacine Adli au Milan AC puis son prêt dans la foulée pour un an en Gironde. Raoul Bellanova (Cagliari), Hwang ou Mexer (Boavista) devraient voir leur départ officialisé. D'autres éléments sont susceptibles de plier bagage s'ils trouvent un club (Briand notamment).

OGC Nice

Trois départs peuvent intervenir dans l'effectif azuréen : celui de Myziane Maolida (quasiment fait au Hertha Berlin) ainsi que ceux de Dan Ndoye et de Robson Bambu. Julien Fournier est à l'affût d'une opportunité de dernière minute. Le nom d'Angelo Fulgini (SCO Angers) revient avec insistance pour renforcer le milieu.

RC Lens

Au rayon départ, le Racing ne laissera filer aucun cadre dans le money-time. La question va néanmoins se poser pour Simon Banza, qui intéresse Brest, alors qu'Arnaud Kalimuendo (PSG) s'apprête à revenir en prêt.

RC Strasbourg

Julien Stéphan espère encore l'arrivée d'un latéral droit (Frédéric Guilbert?). Enfin, il faudra suivre le dossier Zinédine Ferhat (Nîmes), les Alsaciens étant encore sur les rangs. Côté départ, Bingourou Kamara pourrait plier bagage.

Reims

Après le départ de Xavier Chavalerin, le club champenois doit acter la signature d'Azor Matusiwa (Groningue) pour le remplacer. Un joueur offensif – dont le nom n'a pas filtré - est espéré pour faire face à la blessure d'Arber Zeneli. Il ne devrait rien se passer concernant Nathanaël Mbuku, le dernier joueur de l'effectif à disposer d'un bon de sortie.