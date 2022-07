PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes... Comment suivre les matchs sur Amazon Prime Vidéo

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Pour voir les rencontres sur Prime Vidéo, c'est facile. Dans un premier temps, il s'agit de prendre l'abonnement Amazon Prime, actuellement à 49€ par an ou 5,99€ par mois. Si vous vous abonnez avant septembre, vous éviterez ainsi l'augmentation des prix annoncées par le diffuseur. Ensuite, il faut prendre le pass Ligue 1 à 12,99€ par mois avec une remise à 89€/an (au lieu de 99€ par an) valable jusqu'au 28 août prochain . Le tout est sans engagement de durée.

En effet, en plus des huit rencontres de L1 déjà diffusées sur Amazon en 2021-22 (le match du vendredi soir 21 heures, celui du samedi 17 heures, du dimanche 13 heures, les quatre rencontres du dimanche 15 heures et le match phare du dimanche 20h45), la Ligue 2 arrive en masse sur Prime avec les huit rencontres du samedi 19 heures.

La L1 et la L2 plus que jamais sur Prime Vidéo

Cette saison, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sont plus présents que jamais sur Prime Vidéo. Comment suivre les matchs, activer votre abonnement Amazon Prime et votre Pass Ligue 1 ? Suivez le guide.