PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : le projet Labrune prend forme, une manne XXL attendue en mars ?

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Le Sénat ayant voté mardi la proposition de loi permettant à la Ligue de se doter d'une société commerciale (dans la limite de 15% des droits cédés et en accord avec les statuts de l'entité votés par l'assemblée de la FFF), Vincent Labrune va désormais pouvoir accélérer pour faire rentrer un fonds d'investissement dans le football français.

D'après L'Equipe, ils sont encore quatre en course : CVC (déjà présent en Liga), Oaktree, Silver Lake et Hellman and Friedman. Ces fonds auraient jusqu'au 10 mars pour remettre leurs offres définitives aux banques conseils de la LFP.

Pour rappel, la Ligue entend faire rentrer entre 1 et 1,5 milliards d'euros directement à réinjecter en grande partie dans l'économie des clubs pour leur donner de l'air...