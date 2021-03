PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : Mediapro, Canal+... L'Etat fait un cadeau décisif à la LFP

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Au cœur de la crise sanitaire et de Mediapro, c'était devenu une priorité aux yeux des principaux dirigeants du football français. Une priorité auquel Vincent Labrune, président de la LFP, était très favorable.

Jusqu'à présent, il était impossible pour les Ligues professionnelles de créer leurs propres sociétés commerciales comme en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Un vrai frein au développement économique du football français à l'heure où trouver des nouveaux financements devenait prioritaire.

Depuis ce vendredi, et un amendement voté par les députés, les choses ont changé. Il est désormais possible pour les Ligues professionnelles de commercialiser et de gérer les droits d’exploitations audiovisuelles. Une loi vue d'un bon œil par la Ministre des Sports Roxana Maracineanu qui va ouvrir de nouvelles perspectives au football français.