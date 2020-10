PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : Kita promet le versement tant attendu de Mediapro

L’affaire commence à faire grand bruit et inquiéter les clubs de L1. Alors que la Ligue a confirmé hier avoir refusé d’accorder un délai de paiement à Mediapro « sur l’échéance des droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en date du 5 octobre », la tension est palpable parmi les acteurs du football français.

Ces dernier sont inquiets d’un possible retard du versement de l’échéance du 17 octobre (172 M€ à répartir entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2) et de la menace d’une renégociation du contrat. Convaincu d’avoir « affaire à des gens responsables et intelligents », Waldemar Kita se veut optimiste pour la suite de ce dossier électrique.

« La deuxième partie du versement va être payée »

« La deuxième partie du versement va être payée car la Ligue va trouver la solution, a affirmé le président du FC Nantes dans L’Équipe. Mais nous serions immatures en disant que ce n’est pas inquiétant. La pandémie constitue un problème économique très important, bien au-delà du football, à nous de trouver une solution intelligente pour ne pas laisser le football dans une situation délicate. »