PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : l'accord CVC est signé, Labrune s'enflamme !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Président de la Ligue, Vincent Labrune s'est empressé de réagir à l'officialisation de cet accord qui permettra aux clubs de L1 de toucher entre 33 et 200 M€ sur trois ans.« Ce projet constitue une étape majeure pour le développement du football français et une avancée historique pour le sport en France. Nous sommes ravis de cette alliance avec CVC, un partenaire qui épouse parfaitement notre projet pour la Ligue 1 et pour le football professionnel français. Au-delà d'avoir choisi le candidat le mieux disant financièrement, nous avions besoin d'un partenaire qui nous aide à grandir dans nos futurs projets et comprenne notre ADN. Son expertise unique dans les médias et le sport (F1, Moto GP, Six Nations, Volley-ball, Football, etc) a également été un point structurant pour nous. En termes de gouvernance, de style, CVC va s'inscrire en soutien de la LFP, de la société commerciale et de ses dirigeants, qui bénéficieront, en sus, de son réseau mondial pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés », a expliqué l'ancien boss de Marseille.

Dans son communiqué, Vincent Labrune a également remercié le Président Emmanuel Macron pour le rôle central qu'il a tenu en favorisant la création de la société commerciale LFP : « Pour finir, je tiens à remercier personnellement et au nom du football professionnel français le Président de la République et son gouvernement pour avoir permis la réalisation de ce projet au niveau législatif. Je n'oublie pas non plus la Fédération Française de Football et son Président, Noël Le Graët, pour son soutien de tous les instants. Je salue enfin et surtout l'ensemble des équipes de la LFP pour leur engagement sans faille depuis 16 mois autour de ce projet, et sans lesquelles il n'aurait pas pu aboutir».

LFP - CVC, c'est signé ! Ce vendredi, la LFP et le fonds d'investissement CVC Capital Partners ont acté leur mariage dans le cadre de la création de la filiale commerciale de la Ligue. En contrepartie de 1,5 milliards d'euros, le fonds devient ainsi actionnaire minoritaire (13%) de l'instance.

Alexandre Corboz

Rédacteur