PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : la bataille Canal+ vs LFP reprend aujourd'hui !

En ce moment à la LFP, un problème en chasse un autre. Si le collège de Ligue 1 a validé hier à 18 voix contre 2 la nouvelle réparatition des droits TV plus favorable aux gros clubs (passant de 2,62 pour 1 à 3,26 pour 1 entre le premier et le dernier) suite à l'abandon de Mediapro, la bataille juridique reprend de plus belle avec Canal+.

Premier passage au tribunal de Commerce de Paris

Ce vendredi se joue une bataille importante devant le tribunal de Commerce de Paris. En effet, la chaîne présidée par Maxime Saada a assigné la LFP en justice pour dénoncer la validité de l'appel d'offres faite sans le fameux lot 3 (332 M€ par an jusqu'en juin 2024 payé par Canal pour deux matches de L1).

Cette première bataille ne devrait toutefois déboucher sur aucun verdict immédiat sinon l'annonce d'une seconde date pour les plaidoiries. Rappelons que Canal+ a attaqué la Ligue pour deux autres motifs, saisissant l'Autorité de la concurrence pour « abus de position dominante » et demandant réparation suite aux reports des matches de 2018-19 suite à la crise des gilets jaunes. Pour ce dernier dossier, le calendrier judiciaire est déjà établi. Canal, qui réclame 46 M€ de préjudice à la LFP, sera entendu le 5 juillet prochain pour un verdict à la rentrée 2021.