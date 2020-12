PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : le boss de la DNCG promet une diète sans précédent au Mercato !

Pris dans une crise économique sans précédent avec la pandémie de Covid-19 et le naufrage de Mediapro, Jean-Marc Mickeler, le président de la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion (DNCG) est très pessimiste pour l'avenir. Le gendarme financier du football français a accordé un entretien à L'Equipe où il prédit des pertes de 800 M€ pour la seule Ligue 1 et « autour de 300 M€ de manque à gagner » sur les ventes de joueurs.

Une gestion plus rigoureuse est demandée au club

Pour lui, les prochains Mercatos seront marqués du sceau de l'austérité. «Le football français s’est considérablement appauvri et va continuer à s’appauvrir. Les fonds propres ont été consommés, le marché des transferts va connaître un ralentissement durable. Les plus-values de 20, 30 ou 40 M€ pour des joueurs qui ne sont pas de classe mondiale, ça n’existera plus», a-t-il assuré.

L'intéressé a notamment recommandé à de nombreux clubs à la trésorerie tendue d'envisager une réduction des salaires, la création d'un salary cap et une réduction drastique du nombre de joueurs sous contrat.