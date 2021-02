PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : RMC Sport aussi hors-jeu pour remplacer Mediapro

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Alors que l'appel d'offres des droits TV doit rendre son verdict dans la soirée et qu'un comité de pilotage étudie actuellement les quatre-cinq offres sérieuses reçues ce matin pour la reprise des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, on en sait encore un peu plus sur les candidatures.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, en plus de Canal+ et beIN Sports, le groupe Altice, propriétaire de la chaîne RMC Sport, n'a formulé aucune proposition.

RMC n'est pas là mais une GAFAM présente ?

Pour l'instant, le seul candidat clairement identifié est Jean-Michel Roussier, directeur éditorial de Téléfoot, porteur d'une offre par le biais de sa société et au nom de Mediapro. Il est assez peu probable que cette proposition ne soit retenue. En revanche, il n'est pas exclu qu'une bonne surprise, venant des GAFAM (Amazon?) soit effectivement dans les tuyaux. C'est en tout cas ce que laisse entendre le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter en faisant allusion au président Jean-Michel Aulas, lequel a été le premier à évoquer ce type de solution.

A 18 heures, les conclusions du comité de pilotage des droits TV doivent être rendues au Conseil d'administration de la LFP et une décision pourrait tomber dans la foulée...