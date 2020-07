PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens… Telefoot Mediapro, ça en est où ?

true

Si Mediapro avance petit à petit ses pions concernant la chaîne Telefoot, plusieurs zones d’ombres doivent encore être levées par le nouveau détenteur des droits de L1. Le point à l’instant t.

D’après L’Equipe, Mediapro aurait bouclé un accord avec Facebook pour la diffusion sur le réseau social des rencontres de Ligue 1 dès la saison prochain. Un accord (dont les contours ne sont pas encore connus) qui apporte un nouvel élément au projet du futur diffuseur du football français … Mais il reste de nombreuses zones d’ombre à éclaircir. On vous aide à y voir plus clair.

L’accord avec Facebook peut-il se substituer à une diffusion télévisuelle classique ?

NON. Si cet accord innovant a été rendu possible par la proximité entre Julien Bergeaud (chargé de la distribution de Téléfoot) et Peter Hutton (responsable des droits sportifs de Facebook), deux ex d’Eurosport, Mediapro cherche toujours à faire distribuer sa chaîne par d’autres opérateurs, notamment dans le but d’une diffusion sur des canaux télévisuels classiques et via différentes box internet. Pour l’heure, les accords ne sont toutefois pas scellé avec les principaux acteurs du marché (Orange, SFR, Bouygues, Free, Amazon Prime, Netflix, etc.).

Quand aura-t-on une date de lancement pour la chaîne de Mediapro ?

CELA NE DEVRAIT PLUS TARDER. Mediapro a déjà quasiment bouclé son recrutement de consultants et journalistes pour sa chaîne de télévision Téléfoot – l’accord noué avec TF1 a d’ailleurs largement accéléré les choses – mais pour l’heure aucune date officielle n’a été avancée pour le lancement. On imagine quand même que tout sera carré dans les 15 prochains jours puisque la Ligue 1 reprend déjà les 21-22-23 août prochain et que pour l’heure seules les rencontres du samedi 21h et du dimanche 17h, vendues par Mediapro à Canal+ ont la certitude d’être diffusée. Cela ferait quand même tâche si le choc OM – ASSE du dimanche 21h n’était visible sur aucun support…

Quels sont les certitudes concernant Mediapro ?

Les annonces officielles concernant Mediapro restent peu nombreuses. On a aujourd’hui la certitude que la chaîne s’appelera bien Téléfoot via le contrat de partenariat signé avec TF1 et que l’abonnement coûtera 25€/mois comme dévoilé par son PDG Jaume Raures.

Le groupe espagnol a acheté 8 des 10 matches par journée de Ligue 1 pour les 4 prochaines saisons, 8 des 10 matches de Ligue 2, ainsi que les droits du Trophée des Champions, de la Conférence League qui verra le jour en 2021-22 et de l’Europa League.

Téléfoot occupera la case Ligue 1 le vendredi soir à 21h, le samedi à 17h, le dimanche à 13h, 15h (4 matches en simultané) et 21h. Elle aura les 10 premiers choix d’affiche (OM – ASSE, PSG – OM, OL – OM, OL – ASSE, PSG – OL, LOSC – PSG, ASSE – OL, OM – PSG, OM – OL et OL – PSG) avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires. Canal+ ne garde que la meilleure affiche que sur 28 des 38 journées…