PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : un espoir subsiste pour la Coupe de France !

Le football amateur tremble. À l'arrêt depuis la fin du mois d'octobre, celui-ci pourrait voir le coup de grâce être porté par l’absence de Coupe de France cette saison. Jean Castex a déjà jeté un froid sur ce sujet la semaine passée en annonçant que le sport collectif en extérieur ne pourrait reprendre avant le 20 janvier prochain.

La FFF a pris acte de cette décision et s’inquiète pour l’avenir de la Vieille Dame cette saison, alors que le 6e tour de la compétition devait se tenir ces jours-ci. Les restrictions liées au calendrier ont encore plus compliquer la donne.

La Coupe de France rapporte 36 M€ à la FFF

« Si j’écoute bien ce qui a été dit, on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier. On ne pourrait pas démarrer (les compétitions) avant février, a soufflé dimanche Noël Le Graët au micro de France 3 Bretagne. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet. Une réunion importante devrait se tenir cette semaine pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur. »

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que « les discussions ont repris pour tenter d’obtenir une date de reprise moins lointaine. Et un espoir subsiste, même si rien n’est fait… Il n’est pas certain que la prochaine réunion du conseil de défense, demain, évoque le sujet mais à la FFF, on espère toujours obtenir un assouplissement de la décision initiale du Premier ministre. » La Coupe de France rapporte 36 M€ (droits télé et sponsors) à la FFF. On se doute que le forcing sera fait pour qu’elle soit maintenue cette saison.