PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : un petit cadeau de l'Etat avant le règlement du litige Mediapro ?

Conscient que les finances des clubs pâtissent de la crise du Covid-19 et de l'absence de spectateurs dans les stades, les hommes politiques français tentent quand même d'aider les clubs. Comme le rapporte RMC, le Sénat a voté un amendement – porté par le sénateur Les Républicains Michel Savin – permettant d'adopter un dispositif d'exonérations sociales à effet rétroactif.

S'il ne s'agit pas pour l'Etat français de combler les défaillances de Mediapro et des droits TV, l'idée est de quand même jouer sur l'absence de billetterie. En discussions à l'Assemblée nationale d'ici 3 semaines, le texte prévoit, s'il est voté, que les formations de Ligue 1 et de Ligue 2 pourront bénéficier d’une exonération totale de cotisations sociales pour tous les clubs n’ayant pas pu accueillir plus de 1 000 personnes.

Le manque à gagner pour l'Etat serait alors refinancé par une nouvelle taxe sur le tabac.