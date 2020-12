PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, Stade Rennais : un nouveau couac gravissime avec Mediapro

Mediapro garde sa ligne de conduite et celle-ci n’est pas pour arranger la santé financière des clubs français. Après n’avoir pas payé son échéance du 5 octobre (172 M€) au titre des droits télé de la L1 et de la L2, L’Équipe explique que le groupe sino-espagnol ne semble pas vraiment être parti pour honorer la suivante (le 5 décembre), d’un montant de 162 M€.

Si cela se vérifie, il faudrait donc pour la LFP contracter un nouvel emprunt auprès d’un établissement bancaire. L’affaire n’est pas si simple puisque la Ligue a déjà 120 M€, il y a un mois et demi, pour pallier la défaillance de Mediapro et que les banques sont de plus en plus regardantes devant les dettes accumulées.

« La situation est réellement grave »

« Une fois les remboursements effectués, il ne lui reste plus que 5 M€ tous les deux mois. Pas vraiment de quoi convaincre une banque de vous prêter 100 M€. La situation est réellement grave, peut-on lire dans le quotidien sportif. Les présidents de club en ont conscience, mais la plupart avaient compris qu’en cas de nouveau défaut de paiement de Mediapro, le 5 décembre, l’activation d’un nouvel emprunt était automatique et d’ores et déjà réglée. Manifestement, c’est plus compliqué que cela. Une inquiétude supplémentaire dont ils se seraient bien passés. »