PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : un nouvel appel d'offres de droits TV décidé mi-mars ?

Alors que la LFP et ses clubs espérent discuter de gré à gré en fin de saison concernant les droits TV sur la période 2021-2024 au moins, la justice pourrait en décider autrement. En effet, cela dépendra en partie du résultat des procédures de Canal+ devant le tribunal de Commerce de Paris et l'Autorité de la concurrence.

Associé à beIN Sports qui soutient sa démarche, la chaîne cryptée espère rendre son fameux lot 3 (sous licence valorisé à 332 M€ par an jusqu'en 2024). Si la justice donne raison à Canal+, elle invalidera alors l'appel d'offres réalisé au début du mois de février. Une décision qui forcerait la LFP à revoir sa position de négociations de gré à gré.

Depuis l'audition d'hier, on en sait un peu plus sur l'organisation des prochaines semaines. L'audience des avocats de Canal+ et de la Ligue est prévue le 2 mars prochain. Le verdict devrait être connu dans les 7 à 14 jours suivant la décision du tribunal.