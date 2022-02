PSG, OM, OL, ASSE - Mercato : ils ont tous laissé filer un crack supérieur à Riyad Mahrez !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ancien coach de l'USM Alger, Hubert Velud n'a pas oublié le passage de Youcef Belaïli (30 ans). Libre depuis son départ du Qatar SC, l'ailier des Fennecs a rejoint le Stade Brestois dans les denrières heures du Mercato... alors que son nom était plutôt cité à Montpellier ou à l'ASSE.

Hubert Velud n'aurait pas vu Belaïli à Brest

Interrogé par Goal.com, Velud est presque déçu de voir l'un des joueurs les plus appréciés d'Algérie débarquer en Bretagne et ne se prive pas pour le dire : « Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL. Un joueur au grand potentiel. Plus fort que Riyad Mahrez, selon moi (…) Le problème c’est que dans les clubs comme le PSG, l’OM et autres, ils regardent beaucoup l’âge maintenant. Surtout quand il s’agit de joueurs étrangers. Tout ce qui est au-dessous de 24 ans. Même s’il n’y avait pas d’indemnité de transfert et qu’ils auraient pu tenter le coup ».

Pas sûr que du côté de Brest, où on s'est offert un énorme boost de médiatisation en signant Belaïli, on regrette le boycott des grands clubs à l'égard de l'ailier algérien...