PSG, OM, OL, ASSE, RC Lens, FC Nantes : Top 30 des salaires de L1, Messi devancé !

Le football ne connaît pas la crise. Malgré le Covid-19 et le fiasco Mediapro, les salaires de la L1 ont augmenté ces deux dernières saisons. Un rapport de l'UEFA soulignait début février que les clubs de l'élite française ont pourtant été parmi les plus durement touchés. Ses revenus globaux affichent une baisse de 29 % depuis mars 2020, contre environ 20 % pour l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, et 26% pour l'Italie.

En dépit de ces coups durs – atténués par les aides publiques, la fin des huis clos (partiels) et une certaine reprise du « trading joueurs » –, les salaires n'ont pas baissé en Ligue 1, et surtout pas au PSG, où ils ont au contraire explosé. Selon L’Équipe, la masse salariale globale de la Ligue 1 est passée de 1,38 Md€ en 2018-2019 à 1,73 Md€ cette saison ! Celle du PSG de 370 M€ à 629 M€ dans le même laps de temps. Le club de la capitale PSG évoque, lui, une masse salariale de 585 M€ à ce stade de la saison.

Si Neymar est ainsi le joueur le mieux payé de L1 avec plus de 4 millions d’euros bruts mensuels, Lionel Messi le suit avec un salaire net de près de 25 M€, agrémenté d’une prime de fidélité de 15 M€ brut, qui lui permet de dépasser légèrement les 30 M€ annuels. L’Argentin n’a pas touché de prime à la signature mais il bénéficie donc d’une prime de fidélité qui lui est versée s’il est toujours dans l’effectif parisien le mois qui suit la fin de chaque mercato estival, soit 30 M€ brut annuels. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d’objectifs et de résultats, notamment.

Top 30 des salaires mensuels bruts de L1 :

1. Neymar (PSG) 4 083 000 €

2. L. Messi (PSG) 3 375 000 €

3. K. Mbappé (PSG) 2 200 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

- M. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. A. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. K. Navas (PSG) 1 000 000 €

8. A. Di Maria (PSG) 950 000 €

9. G. Wijnaldum (PSG) 916 000 €

- G. Donnarumma (PSG) 916 000 €

11. M. Icardi (PSG) 800 000 €

12. S. Ramos (PSG) 791 600 €

13. L. Paredes (PSG) 750 000 €

14. J. Bernat (PSG) 730 000 €

15. W. Ben Yedder (Monaco) 650 000 €

- A. Herrera (PSG) 650 000 €

17. P. Kimpembe (PSG) 640 000 €

18. C. Fabregas (Monaco) 600 000 €

19. J. Draxler (PSG) 562 000 €

20. L. Kurzawa (PSG) 500 000 €

- I. Gueye (PSG) 500 000 €

22. A. Diallo (PSG) 450 000 €

23. T. Kehrer (PSG) 410 000 €

24. C. Bakambu (OM) 400 000 €

A. Milik (OM) 400 000 €

A. Nübel (Monaco) 400 000 €

27. T. Ndombele (OL) 350 000 €

-J. Boateng (OL) 350 000 €

- D. Payet (OM) 350 000 €

30. R. Sanches (Lille) 338 000 €

Le Top 30 des salaires de la Ligue 1 : malgré le Covid-19 et la crise Mediapro, les salaires de la L1 ont augmenté ces deux dernières saisons. À rebours de la tendance baissière attendue.

