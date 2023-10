PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE : nouveau terrible coup dur pour le foot français

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Comme révélé hier, aucun des cinq lots mis en vente sur les droits TV de L1 n’a été attribué ce mardi par la LFP sur la période 2024-29. Fini l’appel d’offres ! C’est désormais maintenant, via une négociation de gré à gré avec les principaux acteurs du marché que la Ligue va avancer dans son processus avec toujours cette même quête pour Vincent Labrune : tenter de lever un milliard d’euros par an pour les droits de Ligue 1 – Ligue 2. Pas simple, le premier bras de fer entre les diffuseurs et la LFP n’ayant pas tourné en faveur de la Ligue.

L'ASSE en grand danger

Selon Romain Molina, l'impact s'annonce terrible pour les clubs, notamment en L2. Le journaliste indique dans une vidéo que l'ASSE devra remettre 20 M€ au pot cet été si elle ne remonte pas en L1. Le manque à gagner s'annonce plus important pour tout le monde, Molina révélant que ce ne sont pas 13% des sommes obtenues qui iront directement dans les caisses du fond CVC sur les deux saisons à venir, mais entre 18 et 19% de l'enveloppe globale. Une différence énorme...

ANALYSE / Droits TV L1 : adieu le rêve du milliard !https://t.co/CYscjDWHR3



Pour mieux comprendre ce qui se passe, les coups politiques, les négociations en coulisses, et pourquoi les clubs pros de moindre envergure risquent très gros financièrement...



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life