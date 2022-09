PSG, OM, OL, FC Nantes, ASSE, RC Lens : Pierre Ménès a une solution radicale pour régler les soucis d'arbitrage

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Après un nouveau week-end émaillé de grosses erreurs d'arbitrage en Ligue 1 et en Ligue 2, Pierre Ménès s'est fendu d'un gros coup de gueule dans son blog en vidéo « Pierrot le foot ». Pour lui, il faut cesser de protéger les arbitres.

L'Angleterre cartonne moins !

« Sur les plateaux de télé, on a des curées qui vont dire que le bashing des arbitres est insupportable... Mais les arbitres sont sur le terrain comme les joueurs et il faut qu'ils soient au niveau. Ce qui n'est pas le cas ! », avance-t-il avant de citer l'exemple de la Premier League et de mettre les maux français en Coupe d'Europe sur les hommes en noir :

« Sur la même période, alors qu'il y a eu 34 cartons rouges en Ligue 1, il n'y en a eu que 4 en Premier League. Vous vous rendez compte ? Alors qu'il est évident que le jeu est beaucoup plus physique en Premier League ! Quand on cherche des raisons aux mauvaises performances des clubs français en Coupe d'Europe, il faut aussi comprendre qu'ils n'aident pas. Sur la deuxième mi-temps de Marseille – Rennes, Benoît Bastien sifflait toutes les 10 secondes. Tu ne peux pas jouer... Et quand tu arrives en Coupe d'Europe avec des arbitres qui ne sifflent pas, les joueurs ne comprennent plus... C'est un vrai problème et qui rejaillit aussi sur le niveau des clubs ».

Une grève pour récuser les arbitres ?

Pour Pierre Ménès, l'une des solutions serait de pousser conjointement entre dirigeants pour éviter que des Jean-Pierre Caillot (Reims), trop seuls à monter au front, ne se retrouvent durement sanctionnés : « Des clubs comme Reims et Monaco sont franchement désavantagés. Quand vous parlez avec des présidents de club et des directeurs sportifs, pas un n'est content de l'arbitrage. Moi, je leur dis : « Mettez-vous tous ensembles, dites stop, décrétez une journée de grève, demandez à récuser tous les arbitres... » Quelque part, ça ne peut plus durer... »