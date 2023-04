PSG, OM, OL, FC Nantes, OGC Nice, LOSC : les conditions pour perdre la 5ème place à l'indice UEFA

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

La France ne disposant plus d'aucun club en Coupe d'Europe depuis ce jeudi soir et l'élimination de l'OGC Nice par le FC Bâle, on peut désormais commencer les calculs d'apothicaire pour savoir si les Pays-Bas, qui dispose encore d'un club en lice (l'AZ Alkmaar) peut nous doubler.

Que les supporters se rassurent, il n'y a qu'un seul scénario qui rend possible le déclassement de la Ligue 1 en prévision de la saison 2024-25 : un parcours parfait en Ligue Europa Conférence du club néerlandais avec trois victoires dont la finale.

Le moindre faux pas de l'AZ sauve la France

En effet, au moment de la mise à jour de l'indice UEFA ce vendredi, la France comptera toujours 61,164 points, soit 1,264 pts de plus que les Pays-Bas dont la note sera réactualisée de +0,6 pts (59,900 pts) grâce au succès de l'AZ face à Anderlecht (2-0) et parce que le Feyenoord n'a pas fait tourner le compteur lors de son élimination sur le terrain de l'AS Rome (1-4 ap.).

D'ici à la fin de la compétition, chaque succès de l'AZ Alkmaar rapportera +0,4 pts (contre +0,2 pour le nul) et une hypothétique qualification pour la finale de Prague donnera +0,2 points en plus. On va donc supporter West Ham en espérant que les Anglais sauront au moins faire barrage aux Néerlandais sur un match...

Une place en plus pour la Ligue des Champions en jeu

Pour rappel, la 5ème place européenne revêt un enjeu considérable par rapport au nombre de qualifiés en Coupe d'Europe sur la saison 2024-25 au moment de la refonte des compétitions européennes puisqu'elle donne accès à quatre qualifiés potentiels pour la Ligue des Champions (les 3 premiers directement + 1 en tour préliminaire) contre seulement trois places pour le 6ème. Cela joue aussi sur le nombre d'équipes en Ligue Europa (2 contre 1).