PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, ASSE : cette menace freine déjà le Mercato d’hiver français !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si la Ligue 1 sera fortement diminuée en janvier-février avec 95 joueurs potentiellement partants à la CAN ou à la Coupe d’Asie en janvier (9 à l’OM, Lorient ou Le Havre), les clubs se préparent à vivre un Mercato d’hiver beaucoup plus calme et moins dispendieux que celui d’été.

En effet, comme le rappelle L’Equipe, l’appel d’offres des droits TV sur la période 2024-29 – qui n’a pas abouti – a refroidi beaucoup de dirigeants de clubs, dans l’incertitude sur les revenus et tentés d’adopter une gestion de fourmis cet hiver malgré les besoins affichés par certaines équipes.

Les clubs invités à la prudence à cause des droits TV ?

Dans le quotidien sportif, un dirigeant de club de deuxième partie de tableau résume d’ailleurs cette pensée largement répandue chez ses confrères : « Il y a deux politiques possibles : soit on est très agressifs en faisant le pari que cela sera payant et que les droits télé seront stables, soit on est très conservateurs. Un certain nombre de clubs vont opter pour la deuxième politique et être très prudents ».

Il reste cependant quelques dirigeants de Ligue 1 encore optimistes au sein du Top 8 pour animer le marché sans se soucier de la manne des droits TV et de son partage à venir avec CVC : « Je ne pense pas que les clubs avaient établi leurs plans sur la base du fameux milliard d’euros promis. Quand on échange ensemble, on est tous à peu près convaincus qu’il n’y aura pas de changements significatifs ni à la hausse, ni à la baisse en termes de recettes liées aux droits télé et donc on va rester, sur l’investissement, sur les rapports de force actuels. Avec des clubs moteurs et d’autres à la surface financière plus limitée », explique un autre, plus difficilement audible pour le coup…

