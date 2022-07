PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : Canal+ égratine Labrune et prédit une négociation compliquée en 2023

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Interrogé sur la valeur réelle de la L1, Maxime Saada est sceptique : « Nous avions proposé 680 M€ par an pour l'intégralité de la L1 lors du dernier appel d'offres en 2021 mais les choix de la LFP ont changé notre perception et la saison écoulée n'a pas démontré que ce championnat avait pris de la valeur. La dernière transaction réalisée par la LFP, en cédant à Amazon 80% de la L1 pour 250 M€, valorise la compétition à 310 M€. Si demain Amazon est capable de mettre 850 M€ pour 100% des matchs alors qu'ils paient quatre fois moins aujourd'hui, la LFP a des raisons d'être sereine... »

Canal+ valorise la L1 à 310 M€, pas à 850 M€...

Quant à savoir si Canal+ participera à l'appel d'offres de 2023, Maxime Saada botte en touche : « Avant toute chose, le sujet de l'iniquité actuelle du contrat doit être réglé. Nous payons toujours 330 M€ pour 20% de la compétition quand Amazon verse 250 M€ pour 80%, ce qui n'est pas acceptable. Nous poursuivrons toutes les actions juridiques possibles pour contester cette iniquité. En fonction du résultat de nos actions, des circonstances du marché et de l'état du championnat, nous déterminerons les modalités de notre participation ».

… Et se paie Vincent Labrune

Pour finir, le président du directoire de C+ s'en prend à Vincent Labrune avec qui les relations sont délèteres aujourd'hui : « Je n'ai aucun contact avec Vincent Labrune depuis plus d'un an. Nos relations sont inexistantes alors que nous sommes le premier financier de la Ligue 1 depuis des décennies. A noter que nous avons une relation de confiance avec tous les autres ayants droit des compétitions que nous diffusons ».

Saada (Canal+) vide son sac sur la LFP Président du groupe Canal+, Maxime Saada est revenu dans le Journal du Dimanche sur le bon coup réalisé par sa chaîne qui a récupéré toutes les coupes européennes à l'horizon 2024 contre un chèque de 480 M€ par an. L'occasion pour lui de taper encore sur la LFP dont il prédit un crash à l'avenir.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life