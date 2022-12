PSG, OM, OL, FC Nantes, Rennes, LOSC : le jackpot touché par chaque club de L1 au Mondial dévoilé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La Ligue 1 se frotte les mains. Au terme du Mondial, la FIFA va redistribuer aux clubs une manne de 197 millions d’euros afin de les récompenser pour la mise à disposition de leurs joueurs pendant l’épreuve. « À la clé, précise la FIFA, environ 10 000 dollars pour chaque jour passé par un joueur en sélection, du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition. »

En France, 21 clubs ont, ou avaient, des joueurs concernés par la compétition. Le PSG était le plus gros pourvoyeur de L1 avec onze éléments, dont Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui s’affronteront en finale dimanche (16h). Le Stade Rennais en avait huit et deux d’entre eux sont encore en lice (Lovro Majer pour la Croatie et Steve Mandanda pour les Bleus). L’AS Monaco en comptait six au départ, l’OM cinq et le RC Lens trois. Les autres en avaient deux ou un chacun.

Les sommes versées se calculent en fonction du parcours des équipes au Qatar. Au total, les clubs français devraient se partager environ 12,1 millions d’euros. Plus d’un quart ira au PSG, qui aura assumé pendant toute la compétition le salaire de ses stars, bien supérieur aux 3,1 millions qui lui reviendront au terme de cette Coupe du monde.