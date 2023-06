PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, LOSC : l'Italie envoie un mauvais signal à Labrune

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Alors que Vincent Labrune (président de la LFP) rêve de vendre sa Ligue 1 pour un milliard d'euros sur la période 2024-28, de mauvaises nouvelles sont tombées en vue de l'appel d'offres des droits TV français qui aura lieu en septembre – octobre prochain.

L'Italie échoue dans sa quête du milliard de droits TV

Miroir de ce qui se passe souvent en Ligue 1 (Mediapro avait d'abord tenté sa chance là-bas...) : la Série A n'a pas atteint le prix de réserve fixé et estimé à 1,15 milliards d'euros pour ses droits domestiques. De tous les habituels diffuseurs et GAFAM, seuls DAZN, Sky et Mediaset ont fait une offre... et dans des montants inférieurs alors que le championnat italien vend aujourd'hui ses droits pour 927,5 M€.

La Série A s'est donc lancée dans une négociations de gré à gré pour trouver un accord d'ici au 26 juin et atteindre le prix de réserve fixée. Quand on sait que l'Italie a placé trois clubs en finale des Coupes d'Europe (Inter Milan, AS Roma, Fiorentina) là où la France n'en a envoyé aucun au delà des huitièmes, difficile d'être optimiste pour les plans de la LFP...