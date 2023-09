PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : nouveau rebondissement entre la LFP et Canal+ !

C'est une nouvelle étape de franchie dans la fracture entre Canal+ et la LFP. Tout a commencé quand la chaîne cryptée a estimé avoir été lésée après l'épisode Médiapro puisqu'elle paye beaucoup plus que Prime Vidéo pour deux matches, alors que la filiale d'Amazon en diffuse huit. Les multiples recours du diffuseur historique du championnat de France n'ont pas abouti, ce qui a crispé son principal dirigeant, Maxime Saada. Une étape a été franchie lors d'une interview de ce dernier, à laquelle a répondu de façon véhémente le patron de la LFP, Vincent Labrune.

Demain jeudi devait avoir lieu une réunion entre les deux parties dans les bureaux du cabinet Clifford. Une réunion prévue de longue date. Mais un représentant de Canal+ a assuré à RMC qu'elle n'aurait finalement pas lieu, la chaîne cryptée n'ayant plus aucune intention de participer à l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1. A ce niveau de brouille, ce n'est plus une fracture, c'est une amputation...

