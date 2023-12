PSG, OM, OL, FC Nantes, RC Lens : un allié commun à la LFP et à la Superligue fait polémique

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Le monde du football est bien petit et il peut s’avérer parfois cruel avec ses acteurs. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le cabinet d’avocats Clifford Chance, conseiller de la LFP dans le cadre de la négociation des droits TV, travaille également avec la société A22, promotrice espagnole de la Superligue.

Le cabinet Clifford Chance au cœur d’une polémique

Forcément, à l’heure où il existe déjà quelques tensions entre la Ligue – qui tient à garder ses clubs sous pression pour éviter de payer une pénalité à CVC – et la future Superligue, ce possible « conflit d’intérêt » tombe mal d’autant que la branche madrilène de Clifford Chance est « conseillère exclusive » d’A22.

Si, du côté du cabinet d’avocats, on ne fait aucun commentaire, la Ligue a répondu à ce problème par le biais d’un communiqué : « Même si la LFP est opposée à la vision de la société A22 et de ses promoteurs, il n’y a pas de conflit d’intérêts au sens déontologique entre la LFP et la société A22 et les dossiers suivis par Clifford Chance Paris pour le compte de la LFP sont totalement indépendants de ce projet de Superligue ». La coïncidence est quand même fâcheuse…

