OM, PSG, OL, FC Nantes, LOSC, RC Lens : une nouvelle piste alléchante pour les droits TV ?

Nouvelle année et nouvelle donne pour les droits TV ? Dans son édition du jour, L’Équipe explique qu’une reprise de contact a eu lieu mercredi à Paris entre la LFP et les diffuseurs intéressés par le Championnat de France pour les cinq prochaines saisons. Des rendez-vous auraient été fixés pour la semaine prochaine. Depuis l’appel d’offres qui s’est révélé infructueux le 17 octobre, des négociations ont abouti à une première offre de DAZN à un montant jugé insuffisant par la LFP. La Ligue vise toujours des droits globaux (nationaux et internationaux) autour de 900 millions d’euros annuels.

La co-diffusion en nouvelle piste ?

La première option de la LFP est d’obtenir un accord avec DAZN, mais à un montant revu à la hausse. Problème : DAZN a pour habitude de faire des propositions basses et de se laisser une marge de négociation pendant plusieurs semaines. La seconde option est de coupler l’offre de DAZN avec Amazon Prime Video. Celle-ci ne veut plus payer de tels montants, mais pourrait se laisser convaincre de prendre une rencontre en exclusivité et deux autres en co-diffusion avec DAZN pour un montant revu à la baisse, mais qui permettrait à la LFP de s’en sortir.

