PSG, OM, OL : le fair-play financier transformé aujourd'hui, la France se frotte les mains !

Ce jeudi matin, lors de son traditionnel comité exécutif, l'UEFA va adopter une nouvelle mouture allégée de son fair-play financier. Une réécriture du projet plus destiné à freiner l'arrivée de nouveaux riches mais davantage prévu pour s'assurer de la solvabilité des clubs et leurs stabilités. Un projet né de la crise du Covid qui a fragilisé une bonne partie des clubs européens .

Déficit autorisé plus important et plafond salarial

L'Equipe dévoile les piliers de ce projet avec un seuil de pertes autorisé porté de 30 à 60 M€ sur les trois derniers exercices, des sanctions plus sévères pour les clubs n'honorant pas leurs engagements et l'instauration d'un Salary Cap imposant aux clubs de ne pas dépenser en salaire plus de 70% de leurs revenus à l'horizon 2025 (90% en 2023, 80% en 2024).

La fiscalité nationale désormais prise en compte

Ce nouveau calcul sera aussi à l'avantage des clubs de Ligue 1 – le PSG en tête – puisqu'il prendra désormais en compte les spécificités fiscales de chaque pays. La France ayant le régime le plus strict d'Europe, ses comptes seront pondérés à ce niveau... Avec une plus grande latitude qu'aujourd'hui !

Alexandre Corboz

Rédacteur