PSG, OM, OL, LOSC, OGC Nice : le FC Nantes snobé de l’équipe type de la 8e journée de L1 !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Le FC Nantes est victime d’une cruelle injustice au sortir d’un week-end prometteur à Strasbourg (2-1). C’est simple : aucun joueur et encore moins Pierre Aristouy n’ont été nommés dans l’équipe type de la 8e journée de Ligue 1 malgré un succès des plus probants du week-end à la Meinau !

Jeffinho sort l'OL de la torpeur

En revanche, le PSG est représenté avec Achraf Hakimi, excellent à Rennes (3-1) et l’OL est là aussi par l’intermédiaire de Jeffinho, passeur décisif contre le FC Lorient (3-3). Pierre-Emerick Aubameyang, buteur et passeur décisif contre Le Havre (3-0) et Gennaro Gattuso ont brillé à l’OM. Tout comme Jean-Clair Todibo avec l’OGC Nice à Metz (1-0) mais aussi les Lillois Edon Zhegrova et Benjamin André à Lens (1-1).

Podcast Men's Up Life