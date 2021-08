PSG, OM, OL- Mercato : l'UEFA prépare un nouveau fair-play financier, le projet prend forme !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Mis à mal par Manchester City, le fair-play financier de l'UEFA ne survivra sans doute pas à ce qui s'est passé sur le Mercato d'été 2021 avec notamment le recrutement XXL du PSG. S'il n'est pas prévu de sanctions contre un Paris qui a fait exploser sa masse salariale avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, l'UEFA va quand même agir en prévision du futur.

Une amende en cas d'explosion de la masse salariale

D'après le Times, l'UEFA va revenir à la charge avec une nouvelle proposition de régulation des transferts moins contraignante que le fair-play financier. Un projet qui sera présenté à la prochaine assemblée générale et qui se rapprochera de ce qui se fait déjà dans le sport US avec l'instauration d'un salary cap ainsi qu'une taxe de luxe (luxury tax) pour les contrats dépassant ce cadre.

Restant dans l'idée adoptée par la plupart des championnats européens qu'un club ne pourra pas dépenser plus de 70% de ses revenus dans les salaires, l'UEFA envisage de sanctionner les contrevenants avec une nouvelle taxe... Sans pour autant les sanctionner sportivement d'une interdiction de Coupe d'Europe ou d'une limitation du nombre de joueurs engagés. D'après le journal anglais, cette taxe sera égale au montant dépensé pour les clubs dépassant de 0 à 20% la limite et multipliée par deux pour ceux qui dépassent de 20%. Pour les clubs états, il faudra donc payer plus.