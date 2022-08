PSG, OM, OL, OGC Nice, Stade Rennais : l'été n'a pas rassuré Labrune, la LFP déjà sur les dents avec les supporters ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Si le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 sera donné vendredi à Lyon avec la rencontre OL – AC Ajaccio, la question de la violence des supporters demeure centrale dans l'élite... Et on ne peut pas dire que la coupure estivale a calmé le président de la LFP Vincent Labrune, déjà échaudé par une année de « chaos » et de « guerre dans les stades ».

Déjà des soucis à Nice et à Rennes...

En effet, en l'espace de quelques jours, la visite des anglais d'Aston Villa à Rennes et des italiens du Torino à Nice ont mis l'accent sur cette tension encore bien palpable. En marge de la rencontre face au Toro, des fans du Gym en sont en effet venus aux mains avec leurs homologues transalpins quand, dans la même journée de samedi, des fans anglais de Villa étaient attaqués par des Rennais, faisant selon Ouest-France, deux blessés dans les rangs britanniques.

… La DNLH va durcir le ton avec les Ultras

D'après RMC, la DNLH (direction nationale de lutte contre le hooliganisme) n'a pas encore émis sa note de pré-saison sur le nouvel exercice de Ligue 1 mais celle-ci devrait être plus sévère que la précédente. Début juillet à Toulouse, les responsables de la sécurité des clubs professionnels français s'était réunis pour un séminaire avec pour objectif commun de « reprendre le contrôle de la situation ».