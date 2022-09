PSG, OM, OL, RC Lens, FC Nantes, ASSE, Girondins : de lourdes accusations portées contre la DNCG !

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

Si la DNCG s'enorgueillit d'être une entité indépendante de la LFP et de prendre des décisions sur l'économie des clubs en étant déconnecté de toute pression, il semblerait que ce ne soit plus vraiment le cas depuis l'arrivée aux commandes de Ligue de Vincent Labrune. C'est en tout cas ce qui ressort de la dernière enquête de So Foot sur le gendarme financier français.

Vincent Labrune accusé de vouloir tirer les ficelles de la DNCG

Sous couvert de l'anonymat, un ancien collaborateur de la DNCG balance sur l'actuel patron de l'instance Jean-Marc Mickeler : « Depuis une dizaine d'années, cette indépendance est en train de s'effriter. Mickeler est très proche de la Ligue. Labrune est un président assez interventionniste vis-à-vis de la DNCG : il veut vite avoir des données, savoir ce qu'il se passe. Quand il appelle, c'est compliqué de ne pas lui répondre. Sur certains dossiers, il y a eu des liens entre la direction de la Ligue et la DNCG, une forme de préparation en amont. Ça crée une collusion ».

Par ailleurs, un autre ancien collaborateur explique qu'entre Jean-Marc Mickeler et les gros investisseurs, il est difficile d'imaginer des fâcheries : « Mickeler travaille beaucoup dans le monde de la banque, de la finance... C'est compliqué pour lui de se fâcher avec des gros fonds d'investissement ».