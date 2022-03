PSG, OM, OL, RC Lens, FC Nantes : Canal+ a perdu, la L1 pousse un grand ouf de soulagement !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

La bataille Canal+ - BeIN Sports a enfin livré son verdict et, si l'on en croit RMC, ce dernier va rassurer les instances et les clubs de Ligue 1 – Ligue 2 qui redoutaient que la chaîne cryptée ne coupe le robinet de ses 332 M€ dûs par an jusqu'en juin 2024 et que personne ne s'acquitte finalement de la facture.

En effet, la cour d'appel de Versailles a rejeté toutes les procédures de Canal+ visant à rendre son fameux lot 3 (match du samedi soir 21h et du dimanche 17h05), en contrat de sous-licence avec beIN Sports. Une défaite qui devrait marquer la fin du conflit juridique amorcé au tribunal de commerce de Nanterre en juin dernier.

Canal+ n'ayant pas prévu d'aller en pourvoi de cassation, le chaîne va continuer à régler et à diffuser ses deux matchs de Ligue 1 par semaine : un sur Canal+ Décalé, un sur Canal+ Sport.

