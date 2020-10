PSG, OM, OL, Stade de Reims : ils sont dans l’équipe type de la 8e journée de L1

Le Stade de Reims s’est enfin réveillé ! Imprenable à Montpellier (4-0), le club champenois a ouvert son compteur de victoires cette saison en L1 et réussit l’exploit de placer trois joueurs dans l’équipe type : Boulaye Dia (auteur d’un triplé), Thomas Foket et enfin Valeron Berisha. Le PSG a tout autant brillé face au Dijon FCO (4-0) et permet à Neymar et Mitchel Bakker de faire partie de cette même onze prestigieux.

Auteur d’une solide performance à Lorient avec l’OM (1-0), Leonardo Balerdi a marqué son premier but en Ligue 1 et mène la défense centrale devant Anthony Lopes, encore très bon contre l’AS Monaco en clôture de cette 8e journée (4-1). Le gardien portugais n’est pas le seul joueur de l’OL à être présent dans cette équipe puisque l’indispensable Memphis Depay et le revenant Karl Toko Ekambi l’accompagnent.