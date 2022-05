PSG, OM, OL, Stade Rennais, LOSC, ASSE, FC Nantes : l’UEFA tacle la Ligue 1 à la gorge !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Aleksander Ceferin se sent pousser des ailes. Hier, le président de l’UEFA a fait part de son soulagement après qu’un tribunal de commerce de Madrid a décidé de rouvrir les sanctions à l’égard des trois clubs dissidents de la Super League (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus). À l’heure d’évoquer la victoire de l’UEFA face aux frondeurs, l’intéressé s’est permis d’envoyer un tacle à la Ligue 1 ainsi qu’à la Bundesliga, deux championnats qui sont à ses yeux moins forts que les autres du Vieux Continent.

La L1 et la Bundeliga rabaissées

« Ces deux championnats ne sont pas forts. Deux clubs dominent, a expliqué Ceferin dans des propos rapportés par RMC Sport. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n'ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n'étaient pas concernés de près par la Super League. »

Pour résumer Aleksander Ceferin, qui souffle depuis qu’un tribunal de commerce de Madrid a de nouveau autorisé l’UEFA à sévir au sujet de la Super League, en a profité pour cartonner la Ligue 1 et la Bundesliga ! Des propos qui devraient faire parler.

