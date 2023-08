PSG, OM, OL, Stade Rennais, RC Lens, LOSC : la menace Eredivisie se précise pour la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Si, sur la saison 2023-24, la France va se battre pour conserver sa 5ème place à l’indice UEFA lui permettant d’avoir trois qualifiés directs et un club en tours préliminaires de Ligue des Champions, le début de bataille ne tourne pas très bien pour les clubs tricolores… Il faut dire que les Pays-Bas, qui ont dépassé la Ligue 1, continuent de grapiller des points.

Réévalué jeudi soir à l’issue des barrages de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence, l’avance de l’Eredivisie est désormais de 2,286 points. Si le LOSC a bien permis aux clubs français d’avancer grâce à sa victoire étriquée sur Rijeka (2-1), les représentants néerlandais, présents en masse dans les tours préliminaires, ont également scoré.

Les Pays-Bas creusent un dangereux écart mais…

Lors des barrages, ils étaient en effet quatre sur le pont. En Ligue des Champions, le PSV Eindhoven a ramené le nul de Glasgow (2-2). L’Ajax Amsterdam a balayé Ludogorets (4-1) en Ligue Europa alors qu’en Conférence, l’AZ a sauvé les meubles contre Brann Bergen (1-1). La seule bonne nouvelle étant que les Pays-Bas pourraient vite perdre un représentant avec Twente, balayé par Fenerbahçe (1-5) en C4.

Espérons juste pour l’indice UEFA de la France que le PSG, le RC Lens, l’OM, le Toulouse FC, le Stade Rennais et le LOSC sauront défendre leur rang à partir de septembre prochain… Parmi les deux principaux concurrents de la France, les Pays-Bas et le Portugal ne compteront plus que 4 représentants chacun dans les diverses compétitions européennes.

