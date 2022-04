PSG - OM : Pochettino et Marquinhos fustigent leurs supporters, Longoria s’en prend à l’arbitrage

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le Classique entre le PSG et l’OM d’hier soir ne restera pas dans les annales. Et pour cause, entre la grève des supporters parisiens et le manque d’envie de certains joueurs sur le rectangle vert, il manquait quelques ingrédients pour que ce choc soit plus agréable. Le PSG s’est finalement imposé grâce à Neymar et Kylian Mbappé (2-1) mais Marquinhos n’a pas manqué de critiquer ses supporters. « Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas le moment de faire ça. On comprend s'ils n'ont pas eu de réponse. Mais il fallait mettre la fierté et l'orgueil de côté. Moi, comme joueur, je ne suis pas d'accord », a-t-il pesté au micro de Prime Vidéo.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino était d’accord avec lui : « On attend toujours que les supporters puissent dépenser l’énergie pour nous soutenir. Ils montrent leur déception et comme je le dis toujours, il y a la liberté d’expression, c’est leur façon de s’exprimer, il faut le respecter. On aimerait avoir toujours le soutien des supporters, remporter un 10e titre dans l’histoire du club ce n’est pas anodin et on aimerait bien le vivre avec eux. » Du côté de l’OM, Pablo Longoria a enragé contre certains décisions de François Letexier, qui a notamment refusé un but à William Saliba et accordé un penalty litigieux au PSG sur une main de Valentin Rongier.

« Je suis surpris pour beaucoup de décisions. Je crois qu’on doit protéger le football. Quand le ballon touche la cuisse avant. C’est une décision difficile à accepter. C’est une position involontaire avec la main à côté du corps. Quand le ballon touche la cuisse du joueur... Si on la VAR, c’est pour tout ça, ce type d’erreur arbitrale. C'est impossible d'avoir un penalty pour ça, dans un bon match de football, entre deux bonnes équipes, le premier et le deuxième du championnat, a-t-il soufflé après le match. On a du temps pour voir les images, en plus dans les dernières minutes de la première mi-temps. C’est très important pour la suite du match. Mais je fais mon autocritique : ce n’était pas un match où on a de grandes occasions. »

La une du journal L'Équipe du lundi 18 avril 2022#PSGOM pic.twitter.com/3Vq9jafH5R — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 17, 2022

Pour résumer Le Classique remporté dimanche par le PSG contre l’OM (2-1) en clôture de la 32e journée de Ligue 1 aura surtout été marqué par la grève des supporters parisiens et quelques décisions arbitrales douteuses. Pablo Longoria les fustige.

Bastien Aubert

Rédacteur